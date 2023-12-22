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Dünya
AA 22.12.2023 10:55

Ukrayna: Rusya'ya ait 24 İHA'yı imha ettik

Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 24 "Şahed" tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi.

Ukrayna: Rusya'ya ait 24 İHA'yı imha ettik
[Fotograf: DHA]

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'lar ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, toplam 28 "Şahed" tipi İHA'dan 24'ünün Ukrayna savunma kuvvetlerince havada imha edildiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Kiev'e yönelik İHA saldırısının düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının "Şahed" tipi İHA'lar ile gerçekleştiğini aktaran Popko, Kiev'in Solomyansk semtinde çok katlı bir binada yıkımın meydana geldiğini ve yangının çıktığını kaydetti.

Popko, söz konusu semtteki saldırı sonucu iki kişinin yaralandığını aktardı.

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