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Dünya
AA 22.12.2023 09:47

Brent petrolün varil fiyatı 80,03 dolar

Dün 80,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 80,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,50 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 80,03 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, haftanın son gününde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'nın Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Hafta içinde İngiliz enerji şirketi bp'nin Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirmesinin ardından şu ana kadar çoğunlukla mal taşımacılığını etkileyen sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği endişesini artırdı.

Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dün Angola'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı aldığını açıklaması sonrası petrol fiyatları kısmen düştü. Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü bildirdi. OPEC'i eleştiren Azevedo, kuruluşun, üye ülkelerin çıkarlarına hizmet etmediğini ileri sürdü. Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 3'üncü sıradaki Angola, bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Brent petrolde teknik olarak 80,37 ile 80,49 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 79,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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