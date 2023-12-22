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Dünya
Al Jazeera 22.12.2023 10:30

İsrailliler bir sonraki ABD başkanı olarak Biden'ı Trump'a tercih ediyor

İsrail medyasında yayınlanan bir ankete göre İsrail'de halkın yüzde 40'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesini isterken, rakip Donald Trump'ı tercih edenlerin oranı yaklaşık yüzde 26.

İsrailliler bir sonraki ABD başkanı olarak Biden'ı Trump'a tercih ediyor

Anket, 2020'ye kıyasla İsrailliler arasında büyük bir dalgalanma olduğunu gösteriyor.

O zamanlar Biden'ı destekleyenlerin oranı 17 iken, ABD başkanı olarak yüzde 60'tan fazlası Trump'ı tercih ediyordu.

Trump'a verilen destekteki düşüş, diğerlerinin yanı sıra, İsrail askeri ve siyasi liderliğinin 7 Ekim'i önlemedeki iddia edilen başarısızlıkları nedeniyle yaptığı eleştirilerle bağlantılı olabilir.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre bu, en az 20 yıldır ilk kez İsrail halkının Cumhuriyetçi bir başkan yerine Demokrat bir başkan adayını tercih ettiği görülüyor.

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