Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığına işaret edildi.
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