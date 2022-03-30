Araştırmaya göre, ormanlar, küresel ve yerel sıcaklıklar üzerindeki fiziksel etkileri nedeniyle iklim kriziyle mücadelede önceden düşünülenden çok daha büyük ve karmaşık bir rol oynuyor.

Ormanların, "karbon süngeri" rolü biliniyor ancak kapsamlı yeni veriler, ormanların, karbon depolamanın ötesinde iklim faydaları sağladığını; enerjiyi ve suyu fiziksel olarak dönüştürme biçimleri nedeniyle havayı yakın ve uzak serin ve nemli tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

ABD ve Kolombiya'dan araştırmacılar, ormanların, -kimyasal bileşiklerden türbülansa ve ışığın yansımasına kadar- biyofiziksel etkilerinin karbondioksit ile birleştiğinde gezegeni en az yarım santigrat derece daha soğuk tuttuğunu buldu.

Tropik bölgelerde ise soğutma etkisinin 1 dereceden fazla olduğuna dikkat çekildi.