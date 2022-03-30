Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:47Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde kilometre taşına ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Yeni bir analize göre, rüzgar ve Güneş, ilk kez 2021'de küresel elektriğin %10'unu üretti.
İkilm ve enerji düşünce kuruluşu Ember'in araştırmasına göre, Güneş, rüzgar ve diğer temiz kaynaklar 2021'de küresel elektriğin yüzde 38'ini üretti.
Rüzgar türbinleri ve Güneş panellerinin toplam üretimdeki payı ise ilk kez yüzde 10'u buldu.
Araştırmaya göre, 50 ülke, gücünün 10'da 1'inden fazlasını rüzgar ve Güneş'ten aldı.
Dünya ekonomileri geçen yıl koronavirüs pandemisiyle meşgulken elektrik talebi rekor bir hızla artmıştı.
Ember'in araştırması, geçen yıl elektrik ihtiyacındaki artışın, dünya şebekesine yeni bir Hindistan eklemeye eşdeğer olduğunu gösteriyor.
Etiketler: Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi İklim Değişikliği Elektrik
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