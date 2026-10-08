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Dünya
AA 08.10.2026 11:35

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu sabah kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kliçko, saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Kiev'in dün gece de Rusya tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıda Desniyan semtindeki bir apartmanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, burada 2 sivilin yaşamını yitirdiği ve 22 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Priluki'de ölü sayısı 22'ye çıktı

DSNS ayrıca, Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine yönelik düzenlediği saldırının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı.

Çalışmaların gece boyunca sürdüğü kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu ölenlerin sayısının 22'ye çıktığı bildirildi.

Ölenler arasında 5 çocuğun olduğu belirtilen açıklamada, 7'si çocuk olmak üzere 54 kişinin de yaralandığını belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yaptığı açıklamada, Rusya'nın Priluki şehrindeki bir apartmanı "X-101" tipi füze ile hedef aldığını ifade etmişti.

Zelenski, mevcut bilgilere göre söz konusu şehirde 19 kişinin öldüğünü, ülke genelinde ise 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

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