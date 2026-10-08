IOC, Türkiye'nin de aday olduğu 2036 Olimpiyatları ev sahipliği takvimini açıkladı

IOC'den yapılan açıklamaya göre 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak isteyen ve IOC ile "sürekli diyalog" sürecinde bulunan adaylar Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika oldu.

31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek süreçte, aday kentlerin projeleri kasım ayında IOC'nin komisyonuna sanal olarak sunulacak.

IOC Yürütme Kurulunun Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracağı ve "stratejik diyalog" aşamasını başlatacağı kaydedilen açıklamada, aday kent için bu aşamada yasal ve mali garantiler sunulacak, komisyon ise aday bölgelere saha ziyaretleri yapacak.

Ev sahibi kent, 2029 yılının ortasında düzenlenecek IOC oturumunda üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Aday projeler; tesis planı ve sporcu deneyimi, finansman stratejisi, siyasi ve kamuoyu desteği, organizasyon kapasitesi ile ev sahibi topluluklara uzun vadeli fayda sağlayacak miras stratejisi gibi teknik kriterlere göre incelenecek.