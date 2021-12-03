Moskova-Kiev hattındaki gerginliğe İsveç’teki AGİT toplantısında çözüm aranırken henüz tansiyon düşürülebilmiş değil.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov parlamentoda Rusya'nın Ukrayna sınırına 94 bin Rus askeri konuşlandırdığını söyledi.

Reznikov "Bizim tarafımızdan herhangi bir provokasyon olmayacak, ancak provokasyon durumunda karşılık vermeye hazırız." açıklaması yaptı.

Reznikov, sınırın Rus askerlerinin bulunduğu bölümünde ocak sonuna doğru geniş çaplı bir gerginlik çıkmasının beklendiğini de kaydetti.

ABD’den de açıklama geldi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki faaliyetlerinden fazlasıyla endişe duymak için yeterli delillerin olduğunu vurguladı.

Ukrayna’nın egemenliğinin ABD ve NATO için önemine dikkati çeken Miley, olası bir Rus işgali durumunda ABD’nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin sorulara cevap vermekten kaçındı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan da açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya 2014 yılında Kırım'dakine benzer adımlar atmaması uyarısında bulundu."Elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." ifadelerini kullandı.