Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı tahribatı cephede silahlar sussa bile uzun yıllar etkisini sürdürecek.

Mermiler, mayınlar ve bombalar, sadece insanları öldürüp binaları enkaza çevirmiyor. Doğaya da ağır tahribat veriyor.

Asbest çevreye zarar veriyor

Bomba ve roketler binaları yıkarak enkazlarından yalıtım malzemesi olarak kullanılan asbesti serbest bırakıyor. Kansorejen olan asbest de çevreye zehir saçıyor.

Hasar gören rafinerlerden sızan petrol ve kimyasallar ise toprak ile su kaynaklarına karışıyor.

İçinde patlayıcı ve ağır metaller bulunan savaş mühimmatı da doğaya verilen zararın bir başka boyutu.

Zehirli kimyasal taşıyan mühimmat arasında en güçlü patlayıcı maddelerden TNT de bulunuyor.

10.5 milyon hektar tarım arazisi kirlendi

Uzmanlar, su altındaki mühimmat kalıntılarından salınan kimyasalların deniz canlılarına zarar verdiğine işaret ediyor.

Zehirli kimyasallar yağmur suyuna karışıp toprağa sızıyor. Kanserojen maddeler önce tahıl ve sebzelere, buradan da insan vücuduna giriyor.

Bütün bu atık ve kalıntılar, uzun yıllar boyunca doğaya kalıcı zarar veriyor.

Şu anki verilere göre Ukrayna'da en az 10.5 milyon hektar tarım arazisi, kimyasallarla kirlendi.