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Dünya
AA 03.09.2023 10:30

Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki liman altyapısına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği duyuruldu.

Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu
[Fotoğraf: Getty Images]

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Odessa bölgesinin güneyindeki sivil altyapıya 3 saat 30 dakika boyunca saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna hava savunma sistemince bölgede Rusya'ya ait 22 İHA'nın imha edildiğini belirten Kiper, "Liman altyapısı da vuruldu. Limanın 2 sivil çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın gece saatlerinde Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 25 İHA kullandığı bilgisi verildi.

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