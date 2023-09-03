Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın taşıyan konvoya saldırı: 4 ölü

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Fizi bölgesinde Kimbo Nehri yakınında gerçekleşen olayda saldırganlar konvoydan büyük miktarda altın çaldı.

Saldırıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir asker ve şoförün yanı sıra Çinli madencilik şirketinin 2 çalışanı öldü ve 3 kişi ağır yaralandı.

Yer altı kaynakları bakımından zengin KDC'de birçok Çinli maden şirketi faaliyet gösteriyor.

Ruanda, Burundi ve Tanzanya ile komşu sınır eyaleti olan Güney Kivu'da çok sayıda yasa dışı silahlı örgüt yer altı kaynaklarının kontrolü için silahlı mücadele yürütüyor.

2021 yılında Güney Kivu'daki madende çalışan 5 Çin vatandaşı kaçırılmıştı. Çin'in Kinşasa Büyükelçiliği, olayın ardından ülkedeki vatandaşlarına, hükümete karşı savaşan gerilla gruplarının faal olduğu sınır eyaletleri Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Ituri'yi terk etme çağrısında bulunmuştu.