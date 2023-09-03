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Dünya
AA 03.09.2023 03:03

Fransa Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldığını açıkladı.

Fransa Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldı
[Fotoğraf: Getty]

Lecornu, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Gabon ve Nijer'deki durumu değerlendirdi.

Nijer ve Gabon'daki durumun farklı olduğu yorumunda bulunan Lecornu, Nijer'de "gayrimeşru askerlerin" meşru bir cumhurbaşkanını görevden aldığını ifade etti.

Lecornu, "Gabon'daki askerlerin ise ülkelerindeki seçim kanununa ve anayasaya uyulmadığını ileri sürdüklerine" değindi.

Gabon'daki seçimlerin güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirten Lecornu, ülkesinin Gabon'la askeri işbirliğini askıya aldığını ifade etti.

Lecornu, Nijer'de askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'la iletişimde olduklarını kaydetti.

Bazum'un demokratik meşruiyeti olduğunu savunan Lecornu, Nijer'de anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduklarını belirtti.

Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon
Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon

Lecornu, Niamey yönetiminin Nijer'deki bin 500 Fransız askerinin pazartesi gününe kadar ülkeyi terk etmesi için verdiği ültimatomu reddederek, "Neden bu ülkede askerlerimiz var? Bazen duyduğumun aksine, Fransız vergi mükelleflerinin parasını sembolik veya nostaljik nedenlerle harcamıyoruz. (Nijer'deyiz) Çünkü maalesef Sahel'in bu bölgesinde uzun yıllardır ciddi terör faaliyeti var." ifadelerini kullandı.

Fransız Savunma Bakanı Lecornu, ne olursa olsun, Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

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