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Dünya
AA 16.06.2023 13:36

Ukrayna: Rusya, Kiev’e Kinjal ve Kalibr füzeleriyle saldırdı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Rus ordusunun başkent Kiev’e hipersonik Kinjal ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya, Kiev’e Kinjal ve Kalibr füzeleriyle saldırdı

Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bugün Kiev’e yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusların aynı anda balistik, seyir füzeleri ve İHA’ları kullandığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasında 6 Kinjal aerobalistik füze, 6 Kalibr seyir füzesi ve 2 keşif İHA imha edildi.” ifadesini kullandı.

Popko, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini aktardı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, doğu cephesindeki savaşla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Doğuda durumun gerginliğini koruduğuna işaret eden Sırskiy, “Düşman, Ukrayna birliklerinin güneydeki taarruzuna ve bölgedeki mevzilerini kaybetmelerine rağmen savaşa daha hazırlıklı birliklerini Bahmut yönüne yerleştirmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Sırskiy, Rusları Bahmut yakınlarından uzaklaştırmak için tepelerin ve orman kuşaklarının kontrolünü geri alarak belirli yönlerde taarruz operasyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.

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