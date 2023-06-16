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Dünya
AA 16.06.2023 13:16

UNICEF: Haiti'de "çete şiddeti" nedeniyle yaklaşık 3 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'de çetelerin birbirleri ve polisle çatışması nedeniyle ülkede artan açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı neredeyse 3 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacının olduğunu duyurdu.

UNICEF: Haiti'de "çete şiddeti" nedeniyle yaklaşık 3 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, başkent Port-au-Prince ve çevresinde gitgide yayılan "çete şiddeti"nde, çocukların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, çocukların okula giderken öldürüldüğü ya da yaralandığına, kadınlar ve kızların da cinsel şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Öğrenci, öğretmen ve sağlık çalışanları dahil fidye için insan kaçırma eylemlerinin ve okullara yapılan saldırıların arttığı vurgulanan açıklamada, "çete şiddeti" nedeniyle on binlerce kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Port-au-Prince'in merkezinde birçok çocuk ve gencin, korunmak ya da ailelerine gelir ve gıda sağlamak için silahlı gruplara katılmaya zorlandıklarını söylediği" ifade edildi.

UNICEF'in sınırlı mali kaynağına rağmen Haiti'deki faaliyetlerini geliştirdiği aktarılan açıklamada, Haiti'ye 246 milyon dolar sağlanması gerekirken, bugüne kadar bunun yalnızca yüzde 15'inden daha azının karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, Haiti'deki çetelerin şiddet uygulamaları nedeniyle ülkede artan açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı neredeyse 3 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacının olduğu kaydedildi.

UNICEF Haiti Temsilcisi Bruno Maes, "Bugün Haiti'de çocuk olmak her zamankinden daha ağır ve tehlikeli. Çocukların maruz kaldığı tehdit ve zorluklar hayal dahi edilemez. Acil olarak çocukların korunmaya ve desteğe ihtiyacı var." dedi.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'deki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki mevcut durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.

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