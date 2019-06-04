Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedeflerinin değişmediğini, Rusya ile müzakerelere ise açık olduğunu bildirdi.

Devlet başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yapan Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üyelik hedefinin değişmediğini belirterek, ülkesini "Avrupa ve Avro-Atlantik'e entegre olma yolunda tutacağını" ifade etti.

Rusya ile yaşanan gerginliğe ilişkin Zelenskiy, "Rusya'yla müzakerelere başlamaya hazırız. Minsk Anlaşması'nı uygulamaya hazırız. Bununla birlikte kendimizi savunabilmemiz ve ekonomik, siyasi ve askeri alanda güçlenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Stoltenberg ise Ukrayna'yı "değerli bir ortak" olarak nitelendirerek, Afganistan ve Kosova'daki NATO misyonlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına güçlü destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve Karadeniz'deki saldırgan tutumunu kınıyor" dedi.

Zelensky, Brüksel temasları kapsamında gün içerisinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA