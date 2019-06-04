Hindustan Times'ın, Eyalet Acil Operasyon Merkezi verilerine dayandırdığı haberine göre, 1 ile 3 Haziran tarihleri arasında etkili olan fırtına ve sel nedeniyle Batı Tripura, Sepahhijala, Gomati ve Güney bölgelerinde 283 ev ağır, 866 ev kısmen hasar gördü, 66 ev ise kullanılamaz hale geldi, Batı Tripura ve Sepahijala bölgelerinde 9 kişi yaralandı.

Bölgeden tahliye edilen bin 746 kişi 12 yardım kampına yerleştirildi.

Eyalet Başbakanı Biplab Kumar Deb'in, ilgili birimlere kurtarma operasyonlarını başlatma ve mümkün olan tüm ihtiyati tedbirleri almaları talimatını verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA