Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte, Trump’ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Trafalgar Meydanı’nda Trump’ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı’nda da ABD Başkanı'nı bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu.

İngiliz polisi, Trump’ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Polis, bariyerleri aşmaya çalışabilecek göstericilere karşı da kimi noktalarda 4 saf şeklinde sıralandı.

Atlı polislerin de yoğun kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.

Trump'ın kafilesinin Parlamento Meydanı'ndan geçişi sırasında, makam aracının penceresinden bir cep telefonuyla meydandaki dev Trump balonunun videosunun çekildiği görüldü.

Londra'daki Trump karşıtı gösterinin yerel saatle 17.00'ye kadar kadar sürmesi bekleniyor. Gösteride, aralarında ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de yer aldığı çok sayıda isim halka hitap edecek.

Trump’ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın toplandığı İngiltere’de, ABD Başkanı'nın geçen yaz ülkeye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti.

Kaynak: AA, Reuters