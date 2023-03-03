Kuleba, Ukrayna'nın Lviv şehrinde Hollanda ve Estonya dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmak suçundan cezalandırmak için özel mahkeme kurulması konusunu ele aldıklarını aktaran Kuleba, "Bu geçen yıl başladı. Böyle bir mahkemenin oluşturulması yönünde yavaş yavaş ilerliyoruz ve bu süreçte Hollanda ve Estonya'nın rolü önemlidir." dedi.

Bakan Kuleba, "özel mahkemenin" parametreleri üzerinde çalışan koalisyonun ilk toplantısının 29 Ocak'ta yapıldığını hatırlatarak "İlk toplantıya 21 ülke katılmıştı. Şimdi 29 oldu. Bu ülkelerden biri Latin Amerika ülkesi, yani ilerleme açık." ifadesini kullandı.

Kuleba, özel mahkemenin kurulmasına ilişkin ikinci toplantının 21-22 Mart'ta Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılması konusunda mutabık kalındığını söyledi.