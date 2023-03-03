Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.
SABC'nin haberine göre, Groblersdal bölgesi yakınlarında iki yolcu minibüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada, aralarında 6 ilkokul öğrencisinin de bulunduğu 21 kişi öldü.
Limpopo Eyalet Departmanından yapılan açıklamada, kazanın, bir yolcu minibüsünün hatalı sollaması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Etiketler: Güney Afrika Trafik
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