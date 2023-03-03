SABC'nin haberine göre, Groblersdal bölgesi yakınlarında iki yolcu minibüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada, aralarında 6 ilkokul öğrencisinin de bulunduğu 21 kişi öldü.

Limpopo Eyalet Departmanından yapılan açıklamada, kazanın, bir yolcu minibüsünün hatalı sollaması sonucu meydana geldiği belirtildi.