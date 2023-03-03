Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kral Charles ile eşinin, 26 Mart'ta başlayacak 6 günlük programı kapsamında, Berlin, Hamburg ve Paris'i ziyaret edecekleri bildirildi.

Açıklamada, ülkenin yeni hükümdarı olan Kral Charles ile eşi Camilla'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ağırlanacağı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında, İngiltere Kralı Charles'ın, Almanya Federal Meclisine (Bundestag) hitap edeceği belirtilen açıklamada, Kral'ın, Fransa'da ise Elysee Sarayı'nda düzenlenecek etkinliğe katılacağı bildirildi.

Kraliçe'nin ölümünün ardından tahtın yeni sahibi oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.