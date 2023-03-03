ABD, Afganistan'da işbirliği yaptıkları Afganların ülkeye yerleştirilmeleriyle ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün, Afganistan'da ABD ile birlikte çalışan binlerce Afganın karşılandığı Müttefiklere Hoş Geldiniz Operasyonuna (OAW) katkılarını onurlandırmak üzere gaziler, gönüllüler ve Afganlarla bir araya geldi.

ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.

Biden talimat vermişti

Biden, 29 Ağustos 2021'de son 21 yıldır Afganistan'da kendileriyle birlikte çalışan Afganların ABD'ye yerleştirilmesini koordine etmesi için İç Güvenlik Bakanlığına talimat vermişti.

Diğer taraftan yabancı güçler Afganistan'dan ayrılırken kendileri için çalışan binlerce Afgan'ı ülkelerine götürse de geride kalan binlerce kişinin de ülkeden ayrılma isteğine ilişkin haberler medyada yer almıştı.

Son olarak, Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri için çalışan istihbarat subayı Abdul Wasi Safi, ABD ile işbirliği yaptığı için Taliban'dan korkarak Afganistan'dan kaçıp ABD'ye göç etmeye çalışmıştı.

Meksika sınırında gözaltına alınan ve ABD'ye sığınma talebinde bulunan Safi, Ocak 2023'te serbest bırakılmış, ABD vatandaşı kardeşi ile bu ülkede yaşamaya başlamıştı.