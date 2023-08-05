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Dünya
AA 05.08.2023 12:03

Ukrayna: Ruslar, patlamaların durmasını istiyorsa kara sularımızı terk etmeli

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Rusların, patlamaların durmasını istiyorsa Ukrayna kara sularını ve topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Ukrayna: Ruslar, patlamaların durmasını istiyorsa kara sularımızı terk etmeli

SBU'nun sosyal medya hesabından, Malyuk'un, Rus gemisine yönelik insansız deniz aracıyla yapılan son saldırıya ilişkin açıklaması yayımladı.

"Rus gemilerinin ya da Kırım Köprüsü'nün başına gelen herhangi bir patlamanın, düşmana karşı kesinlikle mantıklı ve etkili bir adım" olduğunu savunan Malyuk, üstelik bu tür operasyonların, Ukrayna kara sularında gerçekleştirildiği ve bunun tamamen yasal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Malyuk, "Dolayısıyla Ruslar patlamaların durmasını istiyorsa, bunu yapmaları için tek seçenekleri var. Ukrayna kara sularını ve topraklarımızı terk etmek. Ve bunu ne kadar erken yaparlarsa onlar için o kadar iyi olacaktır. Çünkü bu savaşta yüzde 100 düşmanı yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Rus basını, Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberlerinde, dün gece Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerinin, Ukrayna güçlerinin insansız deniz aracı saldırısına uğradığını bildirmişti.

Saldırı sonucu tankerin hasar gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Mürettebat güvenli bir yerde, yaralanmadı. Deniz kurtarma servisi konuyla ilgileniyor, 2 römorkör bölgeye ulaştı. Şimdi demirliyken gemiyi çekip çekmeyeceklerine karar verecekler. Makine dairesi hasar görmüş" ifadelerine yer verilmişti.

Ukrayna basını da SBU kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, tankere yönelik saldırının SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri işbirliğinde yapıldığını duyurmuştu.

RBK-Ukraina haber sitesine SBU'dan konuşan kaynaklar, özel operasyonun 450 kilo trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryo ile gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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