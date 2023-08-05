Nijerya'da 36 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, son iki haftada ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, Borno eyaletindeki operasyonlarda, 36 terör örgütü Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Kuzey bölgesine bağlı 5 eyalete düzenlenen operasyonlarda, 163 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydeden Buba, terörist ve silahlı çete üyelerine ait 37 silah, el bombaları ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Buba, operasyonlarda teröristler ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 140 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.