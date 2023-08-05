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Dünya
AA 05.08.2023 00:50

Tunus: BAE ile ilişkileri güçlendirmeyi önemsiyoruz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarihi kardeşlik ve işbirliği ilişkilerinden övgüyle bahsederek iki kardeş halkın yararına bu ilişkileri güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi önemsediklerini vurguladı.

Tunus: BAE ile ilişkileri güçlendirmeyi önemsiyoruz
[Fotograf: AA]

Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kays Said, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında Said, yenilenebilir enerji, deniz suyunu arıtma, sağlık, dijital dönüşüm, eğitim, turizm ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde iki ülke arasındaki ortaklık için gelecek vadeden ikili ilişkilerin sağlam temellerini işaret etti.

Ülkesinin BAE ile ilişkileri güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi önemsediğini vurgulayan Said, Tunus'ta çeşitli alanlarda BAE yatırımlarının teşvik edildiğini ve bunu engelleyebilecek tüm zorlukların üstesinden gelineceğini aktardı.

Bakan Al Nahyan da BAE yönetiminin,Tunus'a çeşitli alanlarda desteğini dürdürmeyi ve karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi için gerekli desteği sağlamayı önemsediğini vurguladı.

Al Nahyan, bu ziyarette kendisine eşlik eden heyetin, ilgili Tunuslu yetkililerle koordineyi üstlenerek çeşitli alanlarda ortak projeler belirlemek ve bunları bir an önce uygulamak için çalışacağını söyledi.

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Tunus BAE Birleşik Arap Emirlikleri
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