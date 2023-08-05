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Dünya
AA 05.08.2023 10:59

ABD'de Filistinli mültecilere verilecek 75 milyon dolarlık fonun görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhuriyetçi bazı milletvekilleri tarafından bloke edilen 75 milyon dolarlık fonun Filistinli mültecilere ulaştırılması için kongreyle görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

ABD'de Filistinli mültecilere verilecek 75 milyon dolarlık fonun görüşmeler sürüyor
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Filistinli mülteciler için gıda yardımı amaçlı ayrılan 75 milyon dolarlık fonun, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ulaştırılması amacıyla ABD Kongresiyle temas halinde olduklarını belirtti.

ABD hükümetinin, söz konusu fonun, Filistinli mültecilerin gıda sorununa yönelik olarak bir an önce kullanılmasını desteklediğini aktaran sözcü, "Dışişleri Bakanlığı, artan gıda ve ulaşım maliyetlerine yanıt olarak Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız Filistinlilere gıda yardımını sürdürmeyi amaçlayan FY 2023 Ödenekler Yasası'nda sağlanan fonlarla ilgili olarak Kongre ile görüşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler, ABD Senatosundan Jim Risch ve Temsilciler Meclisinden Michael McCaul'un girişimleriyle bloke edilen fonun salıverilmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın her altı ayda bir "UNRWA'nın belirtilen kriterlere uygun çalıştığını ve antisemitik söylemlerde bulunmadığını" teyit etmesini istiyor.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

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