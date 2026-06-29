Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Dnipro kentine füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zelenskiy, 29 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın ayrıca Zaporijya'da bir minibüse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenski, her iki kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun ayrıca Sumi, Harkiv, Çernigiv ile Odessa ve Herson bölgelerine de saldırılar düzenlediğini bildiren Zelenski, "Bu Rus terörüne karşı mücadele etmek çok önemli." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın, gece saatlerinde ülkeye fırlattığı 180 SİHA'dan 82'sinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.