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TRT Haber 13.08.2026 11:15

Bakan Çiftçi: Operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili, "Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi: Operasyonun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, bugün sabah saatlerinde düzenlenen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun gerekçeleri; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinde aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararında dolandırıcılık, vergi usül ve kanununa muhalefet suçları. 

İçlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şahıs yurt dışında, 10 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.

Dün akşam Adalet Bakanımızla da konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti daha doğru bu akımın başına geçti ve o tarihten itibaren faaliyetlerini çok daha büyük bir gizlilik içinde yürüttüler.

Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu."  

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 30 gözaltı

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