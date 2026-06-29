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Dünya
AA 29.06.2026 13:25

Malezya, 12 yıldır kayıp "MH370" uçağını arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürecek

Malezya, içindeki 239 kişiyle 12 yıl önce kaybolan Malezya Havayollarına ait "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürme kararı aldı.

Malezya, 12 yıldır kayıp "MH370" uçağını arama çalışmalarını bir yıl daha sürdürecek

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre Bakanlar Kurulu, kayıp uçağa yönelik arama çalışmalarını değerlendirdi.

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, arama çalışmalarının sürdürülmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Loke, çalışmaların 1 Temmuz'dan itibaren bir yıl daha uzatıldığını, yeni sürenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacağını duyurdu.

İçindeki 239 kişiyle kaybolan uçağın enkazına ulaşılamaması halinde Malezya hükümetinin arama çalışmalarını yürüten Ocean Infinity şirketine herhangi bir ödeme yapmayacağını ifade eden Loke, enkazın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar ödeneceğini belirtti.

Malezya, "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarını Aralık 2025'te yeniden başlatmıştı.

Kayıp "MH370"

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Batıya saparak planlanan rotadan çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru hareket ettiği bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü tahmin edilen noktalarda yürütülen çalışmalar, "havacılık tarihinin en pahalı arama-kurtarma faaliyeti" olarak kayıtlara geçmiş ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen parçaların dışında hiçbir ize rastlanmamıştı.

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