Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus ordusu 884 tankını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-25 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin verileri paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1566 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 201 insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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