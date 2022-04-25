Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önü her 24 Nisan olduğu gibi yine hareketliydi. Ermeni iddialarını gündeme getirmek isteyen gruba karşı, Amerika'da yaşayan Türkler de oradaydı.

Her sene olduğu gibi büyükelçiliğimiz önünde yüzlerce Türk buluştu ve onlarca metre büyüklükteki bu bayrak karşı taraftaki Ermenilere en önemli mesaj olarak dikkat çekti.

Türkler Ermeni gruba tepki gösterdi

Provokatörlere tepki gösterenler arasında Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Celal Al da vardı. Türk Bayrağını havaya kaldıran Al, 'Ne Mutlu Türk'üm diyene!' diye bağırdı.

ABD'nin farklı eyaletlerinden başkent Washington'a giden Türkler, Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatları andı, Ermeni iddialarına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriler olaysız sona erdi.