Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada, gurbetçilerin ramazanını tebrik etti.

Erbaş, ramazanın bereket, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhivesellemin ifadesiyle, 'İlk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir. Cenabıhak, bizleri rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade eden kullarından eylesin" ifadesini kullandı.

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"Ramazanın son günlerini fırsat bilelim"

Ramazan günlerinde özellikle ihtiyaç sahiplerine destek olunması ve bu konuda ramazanın son günlerinin fırsat bilinmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyada 2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamıştık. Haftalarca camilerimizde cuma namazı kılamadık. Bu sene nasip oldu teravih namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüz binlerce insan salgından zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti ve çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Rabb'imiz, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin ve insanlığın üzerinden def eylesin."

Erbaş, teravih namazı sonrası gurbetçi vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.