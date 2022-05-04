Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 500 askerini kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.
Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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