Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçlerinin Kiev'e saldırısında 2 kişi ölü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Acil Servisi, Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.
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