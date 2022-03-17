Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın" ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır" ifadesini kullandı.