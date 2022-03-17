Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Podolyak: Bizim için temel konular dokunulmazdır
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu vurguladı. "Bizim için temel konular dokunulmazdır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın" ifadesine yer verdi.
Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır" ifadesini kullandı.
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