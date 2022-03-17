ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusuna önce "Hayır" dese de daha sonra salona geri dönerek, "O bir savaş suçlusu" yanıtını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’in Ukrayna’da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını söyledi.

Sivillerin bilerek hedeflenmesinin savaş suçu olduğunu, son 3 haftaya bakılınca Rusların başka türkü davrandığını söylemelerinin zor olduğunu vurguladı.

Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye `Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı` uyarısında bulunacağını söyledi.

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