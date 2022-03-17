Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.

"16 bin yabancı savaşçı gelecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünyaya ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.