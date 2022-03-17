Alman Der Spiegel dergisi haberinde, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgulara yer verildi.

Sonuç raporunda, Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edildi.

Nihai raporun 200 sayfadan uzun olduğu vurgulanan haberde, müfettişlerin, üç Frontex yöneticisini AB düzenlemelerini ihlal etmekle suçladığı ve disiplin cezası verilmesini tavsiye ettiği bilgisi paylaşıldı.

"Frontex Yunan makamlarının geri itmelerini bildiği halde işlem yapmadı"

Frontex'in kendi hava varlıkları tarafından çekilen ve Yunan kuvvetlerinin geri itmelerini açıkça ortaya koyan fotoğraflar da yayınlanarak Frontex'in Yunan makamlarının geri itmelerini bildiği halde işlem yapmaması eleştirildi.

Frontex Başkanı Leggeri'nin ancak yönetim kurulu kararıyla görevinden alınabileceği, yaşanan tüm olumsuz gelişmelerin ve OLAF raporunun ardından bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin merak konusu olduğu vurgulandı.

Almanya dahil AB'nin bazı diğer büyük ülkelerinin, Leggeri'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki eylemlerini desteklediği ifade edildi.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, Frontex hakkında Yunanistan'ın Ege denizindeki sığınmacıları yasa dışı olarak Türkiye'ye doğru geri itmesine sessiz kaldığı gerekçesiyle 2021'in başında soruşturma başlatmıştı.