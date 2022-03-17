Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkanlığında toplanan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında COVID-19 salgınındaki son durum ele alındı.

Şi, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in COVID-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirlerle bugüne kadar ortaya çıkan yerel salgınları durdurmayı başardığını ve insan hayatını ve sağlığını en etkin şekilde koruduğunu vurgulayarak "sıfır vaka stratejisine" bağlı kalınmasını istedi.

Devletin ilgili birimlerinin gelecek dönemde de yurt içinde ve dışında COVID-19 salgınının karmaşıklığı ve ortaya çıkarabileceği zorluklara hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Şi, salgının sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'de son aylarda yayılan Omicron varyantını taşıyan vakalar, martta 28 eyalet ve bölgede 15 binden fazla kişiyi etkiledi. Günlük vaka sayısı 14 Mart'ta 3 bin 602'ye kadar çıktı. Belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla sayı 5 binlere kadar ulaştı.

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Tedbirler tartışmalara yol açıyor

COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeleri COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı henüz belirsizliğini koruyor.