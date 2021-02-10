Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.
Bakanlar Kurulu kararına göre, COVID-19 aşısının tedariki ve testleri, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.
Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait COVID-19'a karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.
COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Rusya Ukrayna Koronavirüs Aşısı
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