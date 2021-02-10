Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, dünden bugüne 643 artışla COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 63 bin 704'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 18 bin 114 artışla 3 milyon 23 bin 601'e ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, iki hafta önce 890 iken, bugün itibarıyla 584'e geriledi.

İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi birinci doz, 900 bin kişi de ikinci doz COVID-19 aşısı oldu.