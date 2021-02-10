Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri protesto etti. Binlerce öğrenci Atina sokaklarında yürüdü, slogan attı.

Yunan parlamentosunun önünde toplanan öğrenciler polislere molotof kokteyli fırlattı.

Göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı

Yunan polisinin göstericilere müdahalesi de sert oldu. Öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullanıldı.

Yeni tasarının parlamentoda görüşüldüğü sırada tansiyonun yükseldiği olaylarda 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Miçotakis hükümeti, üniversitelerde kampüs alanlarının içine "polis kontrol noktası" kurulmasını planlıyor. Ülkedeki ana muhalefet partisi ise taslak aşamasındaki düzenlemeleri "antidemokratik" olarak tanımlıyor.