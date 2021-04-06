Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon doz aşı için anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı için anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla'ya teşekkürlerini iletti.
Zelenskiy, Pfizer ile 10 milyon dozluk COVID-19 aşısı için anlaştıklarını duyurdu.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 304 bin 680 kişiye ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
Son Haberler
- 21:28
- 21:28
- 21:25
- 20:54
- 21:15
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'daki camilerde iftar, sahur ve itikaf yasak olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz