Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla'ya teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, Pfizer ile 10 milyon dozluk COVID-19 aşısı için anlaştıklarını duyurdu.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 304 bin 680 kişiye ulaştı.