Ukrayna’da bir ormanda yapılan çalışmada yeni bir toplu mezar bulundu. Birkaç kurbanın elleri arkadan bağlıydı.

Beyaz tehlikeli madde giysisi ve maske takan işçiler, cesetleri ormanın toprağından çıkarmak için kürek kullandılar. Bez ve kirle kaplı cesetlerin üzerinde sinekler uçuşuyordu.

Rus birliklerinin Mart ayı sonunda bölgeden çekilmesinden bu yana yetkililer, çoğu ormanda ve başka yerlerdeki toplu mezarlarda olmak üzere bin 316 kişinin cesedini ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

"İşkence görmüşler"

Toplu mezar, askeri bir araç için kazılmış bir hendeğin hemen arkasındaydı. Mezardan 7 sivilin cesetleri çıkarıldı.

Nebytov, cesetlerden ikisinin elleri bağlı ve dizlerinden ve başlarından kurşun yarası almış halde bulunduğunu söyledi. Kiev bölge polisi Andriy Nebytov olay yerinde, “Dizlere gelen kurşunlar bize insanların işkence gördüğünü söylüyor” dedi. “Arkadan bantla bağlanan eller, insanların uzun süredir (rehin) tutulduğunu ve (düşman güçlerinin) onlardan bilgi almaya çalıştığını söylüyor” ifadesini kullandı.



