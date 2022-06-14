Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere Lübnan'a gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Lübnan'ın doğal kaynakları ve deniz sınırlarındaki egemenlik hakkına vurgu yapan Avn'ın, ABD'nin aylar önce Lübnan'a tartışmalı deniz sınırına ilişkin sunduğu çözüm önerisine yanıt verdiği aktarıldı.

Avn'ın ABD'nin önerisine verdiği yanıtın detayına değinilmeyen açıklamada, Hochstein'ın Lübnan'ın yanıtını birkaç gün içerisinde İsrail tarafına ileteceği belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Avn'ın, Hochstein'ın Lübnan'a İsrail'in yanıtı ile en kısa zamanda dönmesini temenni ettiği bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'den itibaren Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Gerilim tırmanıyor

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler Lübnan'da vurulacak" ifadelerini kullanmıştı.