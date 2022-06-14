Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, Daiçi santralinde nükleer erimeye neden olmuş ve radyoaktif madde yayılımı gerçekleşmişti.

Santral yakınlarında yaşayan 300 binden fazla insan zorunlu tahliyeye tabi tutulmuş, binlercesi ise gönüllü olarak bölgeden ayrılmıştı.

Aradan 11 yıldan fazla süre geçtikten sonra, Japon hükümeti, bölge için verilen tahliye emrini kaldırarak girişlere izin verdi.

Santrale yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Katsurao köyünden Kazunori Iwayama, "Sonunda başlangıç ​​çizgisine ulaştığımızı ve işleri normale döndürmeye odaklanabileceğimizi hissediyorum." ifadesini kullandı.

Yetkililere göre, bazı ev sahipleri ise bölgedeki arındırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini bekliyor.

Nükleer felaketten önce, söz konusu köyde 1500 civarında kişi yaşıyordu.

Bu ay sonu, Futaba ve Okuma köylerinde de kısıtlamaların kısmen kaldırılması bekleniyor.