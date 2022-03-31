Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı duyuruldu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği duyuruldu.
Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.
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