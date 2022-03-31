Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
[Fotoğraf: Reuters]
Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" dedi.
Putin, ABD’nin Avrupa’yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, “Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek” dedi
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Doğalgaz Rusya Son Dakika Ukrayna
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