'NS-20' adı verilen uçuş, ABD'nin Teksas eyaletinden yapıldı.

Uzay aracı New Shepard 6 kişiyi yörüngeye taşıyor.

O isimler; iş insanı Marty Allen, SpaceKids Global’ın kurucusu Sharon ve Marc Hagle çifti, öğretmen ve girişimci Jim Kitchen, Commercial Uzay Teknolojileri şirketinin başkanı George Nield ve New Shepard'ın dizaynından görevli ünitenin yöneticisi Gary Lai oldu.

Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, dördüncü turistik uzay uçuşunu gerçekleştirdi. pic.twitter.com/AmaN19gmHO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2022

29 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuş, hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Blue Origin, Temmuz ayında gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay uçuşunda kurucu CEO Jeff Bezos, William Shatner ve Michael Strahan gibi ünlü isimleri taşımıştı.