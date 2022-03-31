İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına baskın düzenledi.



İsrail askerleri, kampta kalan Filistinlilere gerçek mermi ile saldırdı. 17 ve 23 yaşındaki 2 Filistinli genci vurarak öldürdü.

Olay sırasında bir İsrail askeri de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail askerlerinin saldırısında 3'ü ağır olmak üzere yaralı 5 Filistinlinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Kamptaki Filistinlilerin İsrail askerlerine ateş açtığı ve hafif yaralanan bir askerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciyi yaralayan Filistinli de öldürüldü

Batı Şeria'da düzenlenen bir başka saldırıda bir Yahudi yerleşimci ağır yaralandı.



Saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Filistinli ise otobüste bulunan İsrailli bir yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü.